Ceccaroni: «Abbiamo sofferto insieme, ora dobbiamo continuare su questa strada»

Dopo il successo per 1-0 contro la Juve Stabia, Pietro Ceccaroni, leader della retroguardia del Palermo, esprime soddisfazione per una vittoria che rilancia i rosanero in classifica e rappresenta un passo fondamentale per il morale della squadra.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, una di quelle in cui bisogna soffrire tutti insieme. L'atteggiamento è stato quello giusto, da parte di chi ha giocato dall'inizio, di chi è subentrato e persino dalla panchina. Durante il primo tempo mi sentivo sostenuto da tutti, e questo mi ha dato ulteriore spinta. Sono davvero contento per la squadra: ci meritiamo questa vittoria».

Per il Palermo, che non aveva mai centrato due vittorie consecutive in stagione, la continuità è una svolta: «Era uno step che ci mancava, e lo abbiamo superato. Dopo la bella prestazione contro il Modena, era fondamentale dare continuità, e ci siamo riusciti. Ora dobbiamo continuare a lavorare con lo stesso spirito perché questa è la strada giusta».