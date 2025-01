Palermo, Dionisi: «Con la Juve Stabia vogliamo vincere per dare continuità»

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, vuole sfruttare al massimo il secondo impegno casalingo consecutivo. La precedente vittoria contro gli emiliani e la conseguente risalita in classifica sarebbero vanificate se domani non arrivassero i tre punti anche contro la Juve Stabia.

«Con la Juve Stabia vogliamo vincere. La gara col Modena è stata difficile, la squadra mi è piaciuta di più nel secondo tempo. Dobbiamo ripartire dalla settimana che abbiamo fatto. Vogliamo vincere per dare continuità. Giochiamo col peso di avere tutto da perdere, dobbiamo dimostrare di essere all’altezza. La Juve Stabia non ha nulla da perdere, a livello emotivo il carico l’abbiamo noi. Dobbiamo crescere in mentalità, a prescindere da come si sviluppa la partita. Veniamo da un sospiro di sollievo, ora dobbiamo essere ancora più equilibrati in campo. Col Modena non abbiamo avuto paura di vincere».

«Ho visto il giusto atteggiamento - aggiunge - sono positivo in vista della gara. Siamo sulla strada giusta. Vogliamo dare continuità e migliorare la classifica. Rispettiamo l’avversario, la classifica va guardata e la Juve Stabia ha tre punti in più di noi».