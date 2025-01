Palermo, Brunori si vede solo in rosanero: si lavora al prolungamento

Una crepa definitivamente sanata e un matrimonio che adesso potrebbe anche essere più duraturo. La storia tra Brunori e il Palermo potrebbe presto riempire altri capitoli di un libro già molto sostanzioso dove ogni pagina racchiude sentimenti, a volte contrastanti. Come in tutte le storie con un forte legame all’interno, la storia tra la società rosanero e il proprio capitano ha vissuto tanti alti e bassi che di sicuro non hanno giovato né al giocatore né tantomeno al Palermo stesso, che per tanti mesi ha dovuto rinunciare al suo calciatore più rappresentativo.

Una frattura che tardava a sanarsi e che adesso, finalmente, sembra solamente acqua passata.

Un servizio completo di Salvatore Orifici sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi