Osti al lavoro per trovare i rinforzi adeguati, Insigne può andare via e occhi puntati su Barreca

Il modulo è stato individuato, le necessità anche: adesso il Palermo è pronto a muoversi sul mercato. Le operazioni non dovrebbero essere troppe, ma è anche vero che qualcosa per migliorare e integrare l’organico è necessaria.

Gli obiettivi in termini di ruoli sono abbastanza chiari, fermo restando la difficoltà che vale per tutte le squadre di muoversi in una finestra trasferimenti complessa e nella quale vigono per certi versi delle particolari regole. Le società che hanno in mano giocatori importanti e centrali nei loro progetti preferiscono tenerseli per evitare brutte sorprese, dall’altra parte le opportunità stanno dove ci sono delle situazioni precarie e non ben definite. È proprio in questa fascia che il club rosanero e il ds Osti (nella foto) hanno intenzione di inserirsi, ma solamente nel caso in cui c’è la possibilità di fare un buon salto di qualità.

In difesa i tasselli da inserire con tutta probabilità saranno due: l’identikit è quello di un esperto in grado di giocarsi il posto con gli altri centrali presenti in rosa e un giovane di prospettiva importante.