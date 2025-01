Serie B, Sassuolo inarrestabile, frenata Spezia: Reggiana-Bari sospesa per 7 minuti per cori razzisti

La prima giornata del 2025 di Serie B, la 21esima del torneo, non ha tradito le attese regalando gol, grandi giocate e soprattutto risultati inaspettati. Non era sicuramente inaspettata - però - la vittoria del Sassuolo che passa sul campo della Salernitana e consolida il suo primato in classifica. Pronti via e al 6' i neroverdi di Grosso la sbloccano con Russo. Il raddoppio arriva al 41' con un colpo di testa di Muharemovic. A inizio riprese i campani di Breda - all’esordio - accorciano con il neoacquisto Cerri ma non basta.

Non va oltre l’1-1, invece, lo Spezia, in casa, contro la sorpresa Juve Stabia. Liguri in vantaggio con Soleri allo scadere del primo tempo, pari delle Vespe a inizio ripresa con Folino. La formazione di D’Angelo avrebbe anche l’occasione per riportarsi avanti, ma Pio Esposito fallisce un penalty. Spezia sempre terzo. Pochi problemi per la Cremonese che si conferma al quarto posto imponendosi per 3-0 a Frosinone. In gol Ceccherini, Bonazzoli e Collocolo. Accade tutto nei primi minuti nel match tra Sudtirol e Catanzaro: ospiti avanti al 3' con Bonini, pari dei padroni di casa con Pyyhtia arrivato da pochi giorni dal Bologna. Nel recupero della prima frazione chance dal dischetto per i calabresi con Iemmello, ma il bomber giallorosso spara alto.