Palermo, vittoria e riscatto: battuto il Modena al Barbera nel segno delle punte

Nel primo tempo il Palermo - ed è un’inversione rispetto al trend degli ultimi mesi - riesce a essere molto concreto, a dispetto di avversari tutt'altro che arrendevoli. Il Modena probabilmente gioca meglio e ha le occasioni migliori (con Defrel che non inquadra la porta e Mendes neutralizzato da Sirigu, preferito a un Desplanches non al top), ma è il Palermo, nonostante una manovra a tratti abbastanza macchinosa, a conquistare tre punti importantissimi.

Il tecnico Alessio Dionisi opta per un assetto tattico che prevede due punte, il 3-5-2, e torna a dare fiducia a Brunori dal primo minuto, col capitano a far coppia con il francese Le Douaron. Saranno proprio loro due a decidere l'incontro, segnando un gol a testa e facendo risalire la squadra al nono posto in classifica. Gli emiliani, invece, interrompono una serie utile di otto turni.

Palermo comincia il 2025 con un successo per 2-0 sul Modena al Barbera, un risultato che gli consente di far pace con i propri tifosi nella speranza di poter dare una svolta alla propria stagione. Nella prima gara del dopo De Sanctis (l'ex direttore sportivo è stato sostituito da Carlo Osti), i rosanero danno un segnale di vitalità sportiva e una risposta alle tante critiche.

In avvio è subito Brunori a provare un colpo a sorpresa cercando di battere Gagno con un pallonetto ma il portiere riesce ad arrivarci. Il Modena si fa vedere al 33' con una conclusione insidiosa di Mendes sulla quale Sirigu si fa trovare pronto. Al 40' Palermo passa in vantaggio: cross di Ranocchia e palla che arriva a Brunori, l’attaccante ben piazzato davanti alla porta insacca sul palo sinistro. C'è però un lungo check del Var per valutare un fuorigioco e un ipotetico tocco di mano, ma alla fine il gol è convalidato.

Nella ripresa buon avvio dei padroni di casa e al 4' su punizione di Ranocchia e deviazione di Ceccaroni riesce a metterci una pezza Mendes che salva i suoi. All’11' il Palermo raddoppia con una bella azione finalizzata da un ottimo cross di Ranocchia per Le Douaron che metto dentro in scivolata: è il terzo gol per l’attaccante francese che sembra essere sempre più all'interno degli schemi. Al 20' ottima azione di Gomes e palla a Ranocchia che tira troppo precipitosamente sbagliando la mira. Al 26', invece, paura per il Palermo perché il Modena sfiora il gol con un tiro al volo di Caldara che manda il pallone di poco alto.

Alle battute finali la sostituzione di capitan Brunori, che ha fatto vedere altro smalto rispetto agli scorsi mesi e potrebbe avere riconquistato la fiducia dell’allenatore Dionisi.