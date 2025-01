Il City al capezzale del Palermo, Soriano prova a dare la scossa

Ferran Soriano a Palermo. L’amministratore delegato del City Football Group, arrivato insieme al consigliere di amministrazione Alberto Galassi, è sbarcato nel capoluogo siciliano per una visita finalizzata a dare il benvenuto al nuovo direttore sportivo Osti e a far sentire tutta la vicinanza della proprietà in un momento delicato come quello che sta attraversando il club rosanero. Soriano si è immediatamente recato a Torretta, dove ha parlato il nuovo ds, salutato la squadra, il tecnico Dionisi e tutto il suo staff. Un incontro, al quale naturalmente era presente anche l’ad Gardini, che si spera porti anche delle motivazioni in più al gruppo che domani dovrà affrontare una gara importante e delicata contro il Modena, al Barbera. La sfida con i «canarini» è per certi versi la più importante tra quelle che Brunori e compagni avranno di fronte in questo mese, considerato che nella precedente gara prima della sosta era arrivato un pesante ko sul campo del Cittadella e nei giorni successivi è arrivato l’esonero del ds De Sanctis.

Un segnale importante dalla società

Un segnale importante quello lanciato dalla proprietà, che fa ben comprendere anche la centralità del progetto Palermo nell’ambito del CFG, a conferma di quanto lo stesso Soriano aveva detto nel giorno della sua prima conferenza stampa. Gli investimenti fatti nel club di viale del Fante sono stati ingenti e in tutti i settori: dal centro sportivo alla costruzione della squadra, fino ad arrivare allo stadio, per il quale nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti novità relativi alla nuova convenzione da sottoscrivere con l’amministrazione comunale.

La terza volta in Sicilia di Soriano

Per Soriano è stata la terza volta in Sicilia. La prima nel giorno della presentazione della nuova proprietà nell’estate del 2022, più precisamene il 4 luglio, poi una breve ma intensa visita (a sorpresa, come quella di ieri) due giorni prima della sfida dei play-off contro la Sampdoria. In quell’occasione, era il 15 maggio, l’ad del CFG accompagnato da Gardini - sempre insieme a Galassi - era stato in visita per la prima volta nel nuovo centro sportivo, dove incontrò anche l’allora tecnico Mignani e l’ex ds Rinaudo. Un momento importante che servì da sprono alla squadra che poi dimostrò sul campo di volere fortemente provare a giocarsi le sue carte per la promozione battendo senza particolari problemi i blucerchiati.

Adesso la situazione è ben diversa. La squadra sta rendendo al di sotto delle aspettative, il pubblico ha manifestato il proprio disappunto per quanto visto fin qui, ma c’è da dire che il campionato è giunto a poco più della metà (venti partite disputate su 38). Soriano potrebbe, quindi, aver portato una scossa all’ambiente, già stimolato dal cambio della guida della direzione tecnica di pochi giorni fa. Insomma, il City Football Group al fianco del Palermo per provare ad uscire insieme dal momento di difficoltà. Ulteriore dimostrazione di come la proprietà segua con grande attenzione gli sviluppi del campionato ed è pronta in tutti modi ad aiutare la squadra di Dionisi. Adesso, però, bisogna ottenere i risultati sul campo, perché solamente attraverso le vittorie e di conseguenza i punti, si può ritrovare il giusto entusiasmo e iniziare una risalita necessaria se si vuole fino all’ultimo provare a centrare il salto di categoria. L’obiettivo è chiaramente ambizioso, non potrebbe essere diversamente, ma serve che scocchi la scintilla il prima possibile. Chissà che l’arrivo di Soriano a Torretta non produca questo effetto.