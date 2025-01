I campioni del mondo di Palermo Forense premiati a Palazzo d'Orléans

«Grazie per aver portato in alto a livello internazionale i valori dello sport e dell'etica, dimostrando come l'impegno professionale su un campo di calcio o in un'aula di giustizia richieda sempre coerenza e dirittura morale». Con queste parole di riconoscimento il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha voluto premiare la squadra di calcio Palermo Forense, che nel dicembre scorso, rappresentando l'Italia, ha trionfato a Dubai al campionato Mundiavocat 2024, battendo in finale il Brasile per 1-0.

La compagine azzurra, capitanata dal notaio palermitano Roberto Indovina, annovera numerosi giovani giuristi siciliani che affrontano con entusiasmo sfide in ogni parte del mondo. Il prossimo appuntamento sarà il campionato europeo in Croazia.

«Lo sport aggrega, crea amicizie e rapporti umani. Siete partiti da Palermo – ha detto loro l'assessore regionale alle Attività produttive ed ex calciatore, Edy Tamajo – e siete diventati campioni del mondo, un orgoglio per la nostra terra. Vi auguriamo di raggiungere ancora numerosi traguardi».