Palermo, il centrocampo non fattura più: servono i gol di Segre e soci

Un centrocampo che non funziona offensivamente, un centrocampo che non produce bonus. Tra le tante note negative della prima parte di stagione del Palermo c’è sicuramente quella legata alla poca pericolosità del reparto di centrocampo, che poco o nulla sta incidendo nell’economia offensiva dei rosanero. In generale il Palermo ha segnato poco ed è, con 20 gol all’attivo, una delle peggiori squadre della Serie B per reti messe a segno. Sotto questo punto di vista, purtroppo, il centrocampo non ha aiutato Dionisi che non ha potuto usufruire del contributo offensivo di quei centrocampisti che, in teoria, avrebbero nelle corde sicuramente reti da inanellare e aggiungere nelle caselle ancora rimaste vuote o quasi.

Il primo riferimento è chiaramente per Ranocchia. Arrivato esattamente un anno fa al Palermo grazie a un’operazione di mercato che ha coinvolto l’Empoli e la Juventus, il numero 10 si è presentato ai propri tifosi segnando quattro reti nelle prime cinque partite giocate con la nuova maglia, dimostrando quanto fosse efficace sotto porta. Un avvio di avventura in rosanero con il botto per Ranocchia, che tuttavia si fermò con quel bottino complice anche un infortunio che lo tenne lontano dai campi per diverse settimane. Con l’inizio della nuova stagione le aspettative sull’ex Juve erano sicuramente altissime: il ragazzo, consapevole delle proprie qualità, aveva anche scelto la maglia numero 10 convinto di poter disputare una stagione in linea con quella precedente. E invece Ranocchia non è mai riuscito a incidere nella prima parte di stagione, in quello stesso ruolo che pochi mesi prima ricopriva alla guida di Corini, ovvero la mezzala di sinistra. Messo in concorrenza con Saric e Blin, il numero 10 è uscito pian piano dai radar delle rotazioni del Palermo, fino a quando Dionisi non ha deciso di schierarlo da regista. A quel punto, la stagione di Ranocchia è cambiata radicalmente ed è tornata positiva: qualità e quantità al servizio dei rosanero nella nuova posizione ma, comunque, senza ancora essere riuscito a gonfiare la rete avversaria. Nonostante i diversi tentativi, infatti, Ranocchia non ha ancora gioito e sotto questo aspetto sicuramente è in linea con la stagione deludente del Palermo. E questo malgrado Ranocchia sia stato in campo in 19 partite su venti con una media di quasi 70 minuti a match.