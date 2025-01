Palermo, Dionisi pensiona il suo modulo: difesa a 3 e due opzioni in avanti

Dionisi ha ridisegnato il Palermo. Il tecnico rosanero potrebbe decidere di proseguire con lo schieramento visto nell’ultima gara contro il Cittadella, con una formazione messa in campo con un 3-5-2 che a tratti s’è trasformato in un 3-4-2-1. Una scelta in controtendenza rispetto a come la squadra è stata schierata dall’inizio della stagione e, quindi, come era stata costruita. La base di partenza era stata quella di un classico 4-3-3, abbastanza lineare, poi trasformato a causa di una serie di contingenze, tra cui l’infortunio di Blin e la necessità di avere un centrocampo un po’ più geometrico e qualche elemento in più nella zona avanzata del campo, in una sorta di 4-2-3-1, modulo tanto caro all’ex tecnico del Sassuolo.

Adesso, però, la decisione di utilizzare un nuovo vestito tattico e le motivazioni di questa scelta probabilmente sono molteplici e hanno una natura assai diversa. In difesa le prestazioni di Ceccaroni hanno convinto tutti, sia come terzino sinistro che, come terzo difensore al fianco di Nikolaou e Baniya, mentre in mezzo al campo il rientro ormai prossimo di Blin consentirà a Dionisi di avere un calciatore esperto, di grande temperamento e leadership nella zona nevralgica del campo. Un calciatore del quale è difficile privarsi soprattutto considerato che gli altri compagni di reparto, con il recupero del francese, potrebbero avere degli importanti benefici, su tutti Ranocchia, Segre e Verre. Questi ultimi hanno tirato avanti la carretta e cercato di adattarsi alle esigenze della squadra, che necessitava di grande sacrificio in fase di copertura, soprattutto nelle ultime partite nelle quali Gomes è partito dalla panchina.