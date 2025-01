Palermo, Desplanches inizia l’anno ai box: Sirigu si scalda per il Modena

A meno di (improbabili) acquisti immediati, Dionisi contro i «canarini» avrà a disposizione solo due portieri: Sirigu e Cutrona. Gomis e Di Bartolo sono pure infortunati (con problemi tutt’altro che lievi), mentre Nespola è pronto a trasferirsi al Flaminia Civita Castellana in Serie D. Il numero 46 giocherà dunque la seconda gara stagionale in rosanero, ma la prima non è certo da ricordare: nel 5-0 subito a Napoli c’è anche il suo zampino, con un errore madornale sull’1-0 di Ngonge e un piazzamento non ottimale sul 3-0 di Juan Jesus.

Non c’era modo peggiore per chiudere un dicembre da incubo: un problema muscolare ad un quadricipite occorso durante l’ultimo rinvio della sfida con il Cittadella ha messo fuori causa Desplanches, che alla ripresa degli allenamenti di oggi non potrà lavorare con il gruppo. Al netto delle strategie di mercato, che non lo vedono più così saldo tra i pali del Palermo, il numero 1 salterà sicuramente la gara con il Modena e proverà a recuperare per quella con la Juve Stabia.

L’ultima volta che Sirigu aveva giocato in campionato con il Palermo risale quasi a 14 anni fa, nell’1-3 con il Chievo del 22 maggio 2011: da lì un lungo girovagare tra Italia (Torino, Genoa, Napoli, Fiorentina) ed estero (Psg, Siviglia, Osasuna, Nizza, Karagumruk) prima di un ritorno in rosanero che finora lo ha visto attivo più in spogliatoio come punto di riferimento che in campo. L’ultima gara di campionato giocata nel nostro paese risale al marzo 2023, con la sua Fiorentina vittoriosa 2-0 a Cremona: poche settimane dopo l’estremo difensore si sarebbe fermato per la lacerazione del tendine d’Achille, da cui si è ripreso nei primi mesi del 2024 senza però averla mai smaltita al 100%. L’ultima gara in Serie B risale invece al febbraio 2009, quando Sirigu vestiva la maglia dell’Ancona: dopo il 3-0 subito con il Brescia perse il posto da titolare, per poi fare ritorno al Palermo in estate e iniziare un biennio da sogno.

Con il Modena avrà una chance importante, ma difficile prospettarne altre all’orizzonte: i rosa sono sulle tracce di un nuovo portiere e, se tale operazione andasse in porto, uno tra lui e Desplanches potrebbe salutare già a gennaio; in più tra fine aprile e i primi di maggio si dovrebbe rivedere Gomis, che ha un contratto per il 2025/26 e nelle poche occasioni a disposizione ha mostrato grande dedizione e attaccamento alla causa.

Il primo nome sul taccuino, a prescindere dal cambio di direttore sportivo, resta quello di Vasquez dell’Empoli: tale operazione però andrà in porto solo se i toscani dovessero prendere un altro portiere, cosa per cui sono già all’opera con i dialoghi in corso per Audero e Terracciano. Il Palermo finora ha scartato gli altri nomi sul mercato (Radu su tutti) ed è in cerca di un profilo con due caratteristiche essenziali: esperienza in Serie B e condizioni fisiche ottimali. Quest’ultimo aspetto è fondamentale dopo quanto avvenuto con Gomis e Sirigu, entrambi con alle spalle gravi infortuni e con poche garanzie sul piano atletico. Difficile che la situazione Vasquez si sblocchi prima della gara con il Modena, nella quale sarà fondamentale ritrovare certezze in ogni zona di campo: i «canarini» non hanno ancora perso dall’arrivo in panchina di Mandelli e sognano un altro scherzetto dopo la rimonta da 0-2 dell’andata, toccherà al numero 46 trovare gli strumenti per fermarne gli assalti.