Palermo, De Sanctis va via e al suo posto arriva Carlo Osti: è lui il nuovo direttore sportivo

Carlo Osti è il nuovo direttore sportivo del Palermo. Lo comunica il club rosanero. «A Osti il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero», si legge in una nota ufficiale.

Osti prende il posto di Morgan De Sanctis, congedato dall’incarico assunto la scorsa estate; oltre a De Sanctis è stato sollevato dall’incarico anche il suo principale collaboratore Giulio Migliaccio. Il tecnico Alessio Dionisi resta al suo posto, nonostante una prima parte di stagione negativa.

Classe 1958, Carlo Osti è un dirigente di grande esperienza. Da calciatore è stato difensore di Udinese, Atalanta e Juventus, ma si è affermato dietro la scrivania e nelle trattative di mercato come ds. Ha iniziato a Piacenza nel 1993 e ha ottenuto i maggiori successi, in termini di plusvalenze e calciatori lanciati, come dirigente di Atalanta e Sampdoria.