Occhio a Pandolfi, la bestia nera che si presenta sempre alla fine: ha già fatto quattro gol in altrettante partite da avversario

Quattro partite, quattro vittorie, quattro gol fatti. E’ arrivato quel giorno, tanto atteso quanto temuto per tutti i tifosi del Palermo: giocare contro Luca Pandolfi. Lo score contro i rosanero dell’attaccante del Cittadella è da fare invidia ai migliori goleador in circolazione, visto che praticamente quella del Palermo è la formazione più battuta dal numero 7 dei granata, che è riuscito addirittura a segnare in tutte e 4 le partite giocate in carriera contro i rosanero, toccando quota 100% di realizzazione. Che sia in casa o in trasferta, infatti, Pandolfi ha sempre punito la difesa del Palermo e l’ha fatto in maniera letale, con reti che hanno portato 3 punti alla causa granata.

La prima volta che Pandolfi ha purgato il Palermo era il 25 novembre del 2020 e il Palermo era ancora in Serie C. L’attaccante del Cittadella, ai tempi, giocava per la Turris che in quel pomeriggio di novembre è riuscito ad espugnare il Barbera per 1-0 grazie alla rete segnata al 95’. Quella del gol in extremis è praticamente un marchio di fabbrica di Pandolfi, capace di andare a segno nei minuti di recupero in 3 delle 4 occasioni in cui ha punito i rosanero.