Palermo oggi la sfida con il Bari, serve la vittoria: in campo c'è Diakité

Vincere l’ultima dell’anno in casa per ritrovare slancio e spegnere contestazioni e polemiche dell’ultimo mese.

Il Palermo dopo tre sconfitte consecutive è scivolato al dodicesimo posto e contro il Bari questo pomeriggio al Barbera (ore 18) è chiamato alla vittoria soprattutto per scongiurare scossoni in panchina.

Dionisi deve invertire il trend e nelle prossime due gare (domenica comincia il girone di ritorno a Cittadella) dovrà rinsaldare la propria panchina.

Per questo non è da escludere che possa ancora cambiare formazione con alcune novità rispetto a Sassuolo: il rientro di Diakité in difesa consente di ritornare al 4-3-3, mentre in avanti salgono le quotazioni di Brunori (non gioca titolare da due mesi e mezzo) insieme a Le Douaron e Di Francesco.