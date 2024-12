Il Palermo batte il Bari e lo aggancia in classifica, decisivo il gol di Le Douaron

Una palla vagante in area regala il secondo gol consecutivo al francese Le Douaron e al Palermo tre punti d’oro che sono ossigeno puro dopo tre sconfitte. La squadra di Alessio Dionisi sconfigge il Bari, lo aggancia in classifica a quota 24 punti e in qualche modo, come squadra, fa pace con la tifoseria, che ha sostenuto tutti e applaudito alcuni protagonisti, fra cui Brunori e Le Douaron, al momento della sostituzione.

Il pubblico, invece, non fa sconti alla dirigenza e all’allenatore: anche nel finale contestazione aperta, nonostante il successo. Bel primo tempo con occasioni da una parte e dall’altra. Iniziano meglio i padroni di casa che colpiscono una traversa con Brunori al '4; il capitano torna titolare come non accadeva da ottobre e si fa subito sentire.

Poi gli ospiti provano a giocare da pari a pari e costruiscono qualche occasione, ma non irresistibile, con Dorval, Falletti e Favasuli. Il finale di tempo regala il vantaggio al Palermo. A colpire è, al 41’ il francese Le Douaron che sfrutta un rimpallo su azioni da corner e batte Radunovic, portiere del Bari. I rosanero potrebbero anche chiudere il primo tempo sul 2-0, ma Diakité non concretizza un’opportunità.