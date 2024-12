Palermo, con il Catanzaro bisogna vincere anche per l’onore: va cancellata la sconfitta con la Carrarese

Una partita difficile, dopo una settimana difficile, nel momento più difficile del campionato. La vigilia di Palermo-Catanzaro non è quella che certamente i rosanero si auguravano e che avrebbero voluto vivere se avessero avuto modo di scegliere come trascorrerla. La sconfitta di Carrara porta ancora strascichi che solamente una vittoria può eliminare ma che comunque ha già lasciato il segno. Dopo il tonfo contro la matricola apuana, infatti, la società rosanero ha optato per il ritiro anticipato in vista del match odierno, iniziato giovedì e che si è protratto fino a oggi. Un segnale forte che la società ha voluto dare per scuotere l’ambiente e far capire che anche a Manchester sta a cuore l’andamento sportivo dei rosanero e che ogni circostanza tecnico-tattica è particolarmente sotto osservazione.

Nel brindisi con i giornalisti di venerdì, l’amministratore delegato Giovanni Gardini è stato molto chiaro: «Siamo consapevoli della difficoltà che stiamo attraversando, sappiamo dove siamo ma soprattutto sappiamo dove arrivare». Un ulteriore dimostrazione della volontà del City Football Group nel voler puntare dritti a obiettivi ambiziosi che in questa stagione, per il modo in cui si sta mettendo, si stanno pian piano allontanando. A dirlo è la classifica: i punti sono solo 21, la vetta è lontanissima e la forbice con chi sta dietro sempre più risetretta. Dunque, basta poco per capire che questa partita con il Catanzaro vale doppio. Se a Carrara era un bivio per spiccare il volo, quella di oggi al Barbera si può considerare un nuovo crocevia per darsi altri obiettivi concreti, ovvero un posto sicuro nei play-off.