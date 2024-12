Il Palermo perde Diakité costretto a fermarsi, Dionisi nei guai

Emergenza terzino destro per il Palermo. I rosanero nel match di domani contro il Catanzaro dovranno fare a meno di Diakité, che è stato costretto a fermarsi per un risentimento muscolare di lieve entità e sicuramente non sarà disponibile per la sfida del Barbera contro i calabresi. Un’assenza pesante non soltanto perché si tratta di uno dei titolari della formazione di Dionisi, ma anche perché il suo naturale sostituto, Pierozzi, è ai box. Una situazione che costringe l’allenatore a trovare delle alternative adattando altri rosanero nel ruolo di terzino destro.

Le ipotesi sono diverse, chiaramente, partendo dal modulo di base che ha fin qui utilizzato la squadra rosanero, dopo aver rimodellato il 4-3-3 di partenza di questa estate, soprattutto in fase di impostazione (adesso quando si esce dalla difesa si parte con uno schieramento con tre centrali con Ceccaroni che diventa il terzo di sinistra).

