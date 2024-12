Desplanches va a caccia del riscatto dopo l'errore di Carrara

In un Palermo chiamato a rialzare la testa c’è chi più di altri dovrà mettere in campo ulteriori energie, dopo il primo grave errore in rosanero: domani Desplanches troverà di fronte non solo il Catanzaro, ma anche i potenziali fantasmi della frittata (in concorso di colpa con Gomes) sul gol della Carrarese e soprattutto il portiere che fino a qualche mese fa gli «impediva» di assumere i gradi di titolare, quel Pigliacelli che a Palermo è stato apprezzato più dagli allenatori che dai tifosi.

Lo svarione con gli apuani può essere considerato un peccato di gioventù, che non cancella quanto di buono fatto finora: adesso però tocca a lui dimostrare di poter fare il titolare in un contesto dove, per ambire ancora a una Serie A al momento lontanissima, è fondamentale sbagliare il meno possibile. Desplanches stesso nel 2024/25 aveva già manifestato qualche incertezza ancor prima dell’errore di Carrara: a Pisa l’autogol di Nedelcearu arriva in seguito a un cross letto male, con il Cesena il gol annullato a Kargbo è frutto di una sua respinta corta, con la Salernitana il posizionamento sul tiro-cross di Tello è completamente sbagliato e con il Cittadella la prodezza di Pandolfi lo buca sul primo palo. In più il dualismo iniziale con Gomis, poi risolto a suo favore per il grave infortunio del collega, non ha certo aiutato.