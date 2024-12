Palermo, la panchina non aiuta più: a secco di gol da più di due mesi

La panchina non dà una mano a Dionisi. O almeno, non più. Da quando sono stati introdotti i cinque cambi, l’utilizzo della panchina è diventata un’arma a disposizione degli allenatori, che spesso hanno potuto pescare a gara in corso giocatori poi rivelatosi decisivi in termini di gol e incidenza generale. Ma nel Palermo, fino a questo momento, questa caratteristica si sta rivelando a dir poco marginale, praticamente nulla. Sono passati oltre due mesi, infatti, dall’ultima volta in cui Dionisi ha potuto godere di una rete messa a segno da un elemento del proprio organico entrato a partita in corso. Si tratta di Insigne, che a Bolzano contro il Südtirol era riuscito a segnare la rete del definitivo 3-1 dopo 22 minuti dal suo ingresso in campo.

Un servizio completo di Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia in edicola oggi