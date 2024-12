Palermo, 14 sconfitte da gennaio ad ora e ripartire è sempre complicato

La speranza è che si sia trattato di un pomeriggio (molto) storto, che non trascini dietro di sé una scia di difficoltà nelle partite successive: il Palermo è chiamato a dare risposte immediate dopo la sconfitta con la Carrarese e trova sulla sua strada un Catanzaro che domenica ha messo fine a una lunga scia di pareggi e che nelle scorse stagioni ha più volte messo in difficoltà i rosa. L’inerzia pende a favore dei giallorossi, dunque toccherà a Segre e compagni far valere la maggiore qualità: a spostare gli equilibri in partita sarà però l’aspetto psicologico, che dovrà trascinare il Palermo a una reazione alla batosta dello Stadio dei Marmi.

Un servizio completo di Alessandro Arena sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi