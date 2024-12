Palermo, i centrocampisti non segnano più: c’è bisogno anche dei loro gol

Se l’attacco fa cilecca, e quello del Palermo gira a vuoto ormai da troppo tempo, bisogna trovare per forza di cose delle alternative per far sì che le partite si possano sbloccare e di conseguenza vincere. E di alternative, il Palermo, ancora non ne ha trovate. Il riferimento più diretto è naturalmente al centrocampo, reparto che più di tutti può sostituire l’attacco quando questo non riesce ad essere incisivo come attualmente non lo è quello rosanero.

In una speciale classifica che tiene in considerazione le reti messe a segno dai centrocampisti, il Palermo occupa mestamente la diciassettesima posizione. I numeri non mentono mai e dimostrano come il reparto mediano del Palermo sia, sotto il punto di vista realizzativo, uno dei peggiori della Serie B. Sono solamente 3 i gol segnati dai centrocampisti del Palermo in 16 giornate di campionato, con un’incidenza pari allo 0,18% delle reti segnate dai rosanero in campionato. Segre contro la Juve Stabia, Gomes contro la Reggiana e Verre contro il Modena: poi il buio più totale di un blocco di una formazione che negli anni scorsi aveva fatto registrare numeri diametralmente opposti. La stagione passata, infatti, il Palermo chiuse il campionato di B riuscendo a far registrare numeri molto positivi sotto questo aspetto. I rosanero, infatti, riuscirono a segnare ben 17 gol con i centrocampisti, chiudendo la stagione al quarto posto generale dietro a Südtirol (22), Modena (19) e Parma (18).