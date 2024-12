Palermo in ritiro fino a domenica, la decisione del club in vista della partita contro il Catanzaro

I rosanero effettueranno gli allenamenti a Torretta e poi si recheranno in un albergo cittadino per dormire. Solitamente questo avviene il giorno della vigilia, mentre il club di viale del Fante ha optato per questa decisione sin da domani. Era già accaduto la scorsa stagione, a maggio, prima della gara contro l'Ascoli.

Contro il Catanzaro domenica serviranno risposte importanti sul campo: necessario un cambio di rotta, dopo il tonfo di Carrara. Oggi la squadra ha effettuato un doppio allenamento.