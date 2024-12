Palermo, attacco horror. A Carrara il flop più grande

In tanti si chiedono come sia possibile che la squadra apparsa dominante contro lo Spezia sei giorni dopo sia stata trasformata in un sacco da boxe dalla Carrarese. Eppure tra le due partite c’è un punto in comune: la scena muta dei centravanti, l’ennesima in questo campionato di un comparto che ha portato in dote appena tre gol e che quasi sempre ha evidenziato lacune rilevanti, che De Sanctis sarà chiamato a colmare nel mercato di gennaio.

Il dato più eloquente allo Stadio dei Marmi è quello dei tiri in porta: zero, come zero sono stati i pericoli che Henry, Brunori e Le Doauron hanno arrecato alla difesa apuana; di certo centrocampisti ed esterni (offensivi e difensivi) non li hanno assistiti nel modo più efficace, ma questo non giustifica l’incapacità di mettere in difficoltà una retroguardia che sei giorni prima aveva beccato quattro gol dalla Salernitana (che lo stesso numero di reti l’aveva segnato complessivamente tra ottobre e novembre). Un altro dato allarmante riguarda il numero di palloni giocati dai tre attaccanti nell’arco della partita, recuperi inclusi: in tutto sono appena 33 di cui 17 da Henry in 62’, 4 da Brunori in 35’ e 11 da Le Douaron in 23’.