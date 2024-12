Calcio giovanile, tre giorni di partite: la festa del torneo «Città di Palermo»

Tre giorni di calcio, divertimento e relax all’insegna dei sani principi sportivi. Tra storia e cultura, Palermo è la grande protagonista del weekend dell’Immacolata. Il capoluogo ha accolto l’intero staff organizzativo di «Tornei Giovanili Sicilia» per l’iconico torneo che impreziosisce questo rush finale del 2024.

Giunto alla sua settima edizione, il torneo «Città di Palermo» è un punto di riferimento per quanto riguarda l’universo calcistico giovanile siciliano. D’altronde i numeri lo dimostrano rendendo la manifestazione un evento iconico non solo per il territorio occidentale dell’isola ma per tutto il territorio regionale.

Ai nastri di partenza, infatti, si sono presentate ben trenta società provenienti dalle province di Palermo, Messina, Trapani, Catania, Siracusa e Caltanissetta. In totale sono 70 le squadre che si stanno affrontando in ben cinque categorie: Esordienti 2012 e 2013, Pulcini 2014 e 2015 e Primi Calci 2016. Su questa lunghezza d’onda, l’intero staff organizzativo non può nascondere il proprio orgoglio nel riuscire a coinvolgere così tante realtà provenienti da ogni angolo della Sicilia. Con questa grande carica di emozioni, sono andati in archivio i primi due giorni del torneo tra sorprese e gradite conferme.