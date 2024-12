Palermo irriconoscibile, a Carrara arriva un altro tonfo

Il Palermo cade a Carrara e non riesce a dare continuità ai precedenti tre risultati consecutivi. Una sconfitta figlia di un secondo tempo davvero sotto tono, in cui i rosa di Dionisi hanno fatto troppo poco anche per meritare un pareggio. Il Palermo scivola così all’ottavo posto in classifica, anche a causa di un attacco fra i meno prolifici di tutta la Serie B. Dopo sedici giornate la formazione rosanero non riesce a decollare. Primo tempo di pochissime emozioni, di tattiche difensive efficaci da una parte e dall’altra, di attaccanti isolati e poco serviti. Zero spettacolo, insomma, tanto equilibrio, sprazzi di confusione.

Nella ripresa le due formazioni inevitabilmente alzano il baricentro. Nel primo quarto d’ora è la Carrarese a farsi avanti, squadra decisamente più spigliata rispetto a quella vista prima dell’intervallo. Al 13’ Cicconi della Carrarese si trova a un passo dalla porta di Desplanches, ma, invece di calciare, cerca un compagno al centro e viene respinto in calcio d’angolo. Al 21’, dopo un triplo cambio di Dionisi, gli ospiti rischiano ancora grosso: Shpendi, in area di rigore, conclude due volte, fermato prima da Desplanches e poi da Ceccaroni, poi il pallone termina sui piedi di Cicconi ma, ancora una volta, il portiere rosanero è bravissimo a fermare tutto. Un nuovo attacco dei padroni di casa si risolve nel gol partita: al 32’ errore clamoroso della difesa del Palermo. Gomes per evitare la ripartenza della Carrarese allunga il rinvio della difesa avversaria senza accorgersi dell’uscita di Desplanches, superato dal pallone, che Shpendi deve solo appoggiare in rete.

Incassato lo svantaggio, la squadra di Dionisi non riesce a organizzare una reazione degna di questo nome e fino alla fine, compresi cinque minuti di recupero, nulla cambia. Tra due domeniche, in casa, non battere il Catanzaro potrebbe conclamare l’ennesima crisi del Palermo in questa stagione.