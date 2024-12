Ranocchia dirige, Verre inventa: il Palermo trova la formula giusta

Ranocchia più Verre, Verre più Ranocchia: sta tutta in questa formula la modifica che ha studiato Dionisi per rendere ben più pericoloso il Palermo, senza dimenticare anche il fattore equilibrio. Nelle ultime due gare con Sampdoria e Spezia, l’allenatore rosanero ha rimodulato il centrocampo per dare una nuova veste all’impostazione tattica della sua formazione. I risultati sono stati fin da subito positivi con la squadra che nelle partite contro le due squadre liguri ha effettuato un totale di 45 conclusioni, di cui 17 nello specchio della porta. Solo tre le reti messe a segno, una con i blucerchiati e due con i bianconeri, complici le parate dei portieri avversari (Silvestri e Gori) che in entrambe le partite si sono superati compiendo interventi super.

Sia Ranocchia che Verre hanno messo un grande ordine in mezzo al campo e consentito di sviluppare il gioco e la manovra in maniera differente rispetto al recente passato, dove uno era praticamente alternativo all’altro, con il ruolo di play atipico che veniva svolto da Gomes. Il francese, nonostante avesse caratteristiche diverse, con il passare dei mesi è cresciuto parecchio riuscendo ad essere determinante anche in quella posizione, però, chiaramente per una questione qualitativa e di stile di gioco non è sicuramente paragonabile a Ranocchia. Il numero 10, infatti, è stato l’ago della bilancia di questo cambiamento, considerato che di fatto Verre gioca pressoché nella stessa posizione di prima, ma adesso con la presenza dell’ex Juventus entrambi possono interscambiarsi e soprattutto dialogare in mezzo al campo con grande qualità di palleggio. Oltre al fatto che Ranocchia ha consentito a Verre di sganciarsi dalla classica impostazione dell’azione, cosa che sa comunque fare ma che lo costringeva talvolta ad arretrare la sua posizione per ricevere il pallone. Con questo duo la palla adesso viaggia decisamente in maniera più pulita e rapida, anche grazie all’abilità di Ranocchia di effettuare dei cambi di gioco o dei lanci che possono diventare decisivi per creare buone occasioni.