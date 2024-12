Palermo, c’è una sola via: riparti o il sogno si spegne

Allo schieramento di partenza erano in pochi a pensare che nell’appuntamento della 15° giornata lo Spezia si sarebbe trovato nelle posizioni di vertice e il Palermo in quelle di rincalzo, eppure è andata esattamente così e la gara di oggi è una sorta di ultima chiamata per Segre e compagni: una vittoria degli «aquilotti» aumenterebbe il gap tra le due squadre a 15 punti, ma soprattutto rischia di incendiare un clima già di per sé abbastanza caldo.

Alla fine della gara con la Sampdoria i fischi del Barbera sono indice di un malcontento generale che non può essere placato con qualche prestazione oltre la sufficienza: se infatti si guarda la voce punti il piatto piange, perché con 18 in 14 gare e una media di 1,28 a partita si arriva a malapena ai play-off. Con lo Spezia non ci sono mezze misure: o sarà rilancio o saranno dolori, ovviamente sul piano sportivo.

La crescita nel gioco dei rosa c’è, ma il fatto che non sia stata accompagnata dalle vittorie è un handicap cui porre rimedio nel minor tempo possibile