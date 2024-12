Baniya, gol e solidità: il Palermo vince quando segna il difensore

Difensore goleador, quando segna lui il Palermo vince: è successo in casa del Sudtirol, e oggi allo stadio Barbera contro lo Spezia. Rayyan Baniya ha di che essere soddisfatto, è a quota due reti e gioca da punto fermo della retroguardia. «Sapevamo quanto questa vittoria fosse importante per noi, ci stiamo allenando al cento per cento. Ero certo che avremmo sfoderato una prestazione di livello. Sono felice per la squadra e per il gol personale. Poi vincere in casa è ancora più bello».

Il futuro sembra più roseo, ma per confermarsi e per rilanciarsi ai piani alti della classifica di serie B serve continuità e una difesa blindata, su cui Baniya e compagni stanno lavorando. «Non abbiamo subito gol - sottolinea - ed è importante sia per l'autostima della squadra che della difesa. Siamo una delle migliori difese del campionato, facciamo allenamenti extra per migliorare».