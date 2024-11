Un anno fa i rosanero acciuffarono lo Spezia, gli aquilotti al Barbera non hanno mai vinto

Una prima volta che non s’ha da fare: il lanciatissimo Spezia arriva al Barbera, dove nella sua storia non ha mai vinto, e per il Palermo sarà fondamentale difendere il proprio fortino e ritrovare slancio dopo un periodo avaro di successi. La missione è tutt’altro che semplice: gli aquilotti sono l’unica squadra cadetta ancora senza sconfitte, mentre i rosa vantano appena una vittoria nelle ultime sette partite e nel campionato in corso hanno superato solo la Reggiana in viale del Fante.

L’ultimo incrocio tra Palermo e Spezia al Barbera, disputato il 23 ottobre 2023 davanti a più di 29 mila spettatori, ha i connotati di un film d’azione: ospiti sullo 0-2 a metà secondo tempo con Reca e Pio Esposito, poi è Mancuso ad accorciare le distanze e al minuto 104 Stulac pesca dal cilindro la punizione capolavoro che fissa il 2-2. Non mancano le polemiche per l’arbitraggio di Fourneau, che nega un rigore abbastanza evidente a Brunori (a nulla serve il richiamo del Var) e ne revoca un altro nel recupero a Soleri, assegnando la punizione da cui nasce il pareggio; quella gara sarebbe stata il primo segnale di appannamento per i rosa, che dopo aver conquistato 19 punti nelle prime otto partite ne avrebbero ottenuti 37 nelle successive trenta scivolando indietro in classifica fino al sesto posto.

Anche nel 2018/19 fu 2-2: il risultato maturò tutto nel primo tempo, con reti di Jajalo e Moreo per i padroni di casa e la doppietta di Maggiore per gli ospiti. Nel 2017/18 Palermo-Spezia si disputò alla prima di campionato: a festeggiare furono i rosa per 2-0, grazie alla premiata ditta macedone Trajkovski e Nestorovski. Nella stagione precedente il confronto si disputò in Coppa Italia, con i padroni di casa in A e gli ospiti in B: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari furono i liguri a esultare nella lotteria dei rigori, con errore decisivo di Goldaniga; quella gara fu l’ultima sulla panchina del Palermo per De Zerbi, sostituito pochi giorni dopo da Corini. Il segno x uscì anche nel 2013/14, l’anno della Serie B dei record per i rosa: con l’1-1 strappato al Barbera, con reti di Hernandez nella prima frazione e Scozzarella nel finale, lo Spezia si confermò tra le pochissime squadre in grado di rimanere imbattute contro la banda Iachini (Modena, Empoli, Carpi e Lanciano le altre); in quell’occasione ad allenare gli “aquilotti” era Mangia, che nel 2011 era rimasto al timone del Palermo per 15 partite.

La gara del 2014 ridiede vita al confronto tra le due squadre dopo 75 anni di attesa: gli incroci precedenti risalivano infatti agli anni ’30, sempre tra Serie A e B. Per i rosa tre successi e due pareggi: i primi arrivarono nel 1930/31 (1-0), nel 1937/38 (2-1) e nel 1938/39 (4-1), i secondi nel 1931/32 (1-1) e nel 1936/37 (0-0). Adesso per lo Spezia, che non vuole perdere terreno su Sassuolo e Pisa al vertice cadetto, c’è una grande occasione per rompere la maledizione: toccherà al Palermo negargli tale gioia, ma Dionisi non può accontentarsi di un altro pareggio tra le mura amiche perché la distanza dalle prime posizioni sta diventando sempre più difficile da colmare e la tifoseria sempre più stanca e sfiduciata.