Soleri torna per la prima volta da ex al Barbera: nello Spezia non ha saltato nemmeno una partita

Si è conquistato l’amore dei tifosi a furia di gol da subentrato, alcuni dei quali stupendi, e ora che non veste più rosanero sono in tanti a rimpiangerlo, anche per le prestazioni insoddisfacenti di chi lo ha rimpiazzato: quella di domenica non sarà una partita come le altre per Soleri, che torna per la prima volta da ex nella città che ha visto il suo percorso da calciatore sbocciare definitivamente. La sua avventura a Palermo si è chiusa a luglio dopo tre anni in cui ha raccolto 110 presenze e 22 reti, 20 delle quali dalla panchina, affermandosi come punto fermo della squadra anche senza posto fisso nell’undici titolare: allo Spezia si sta ritagliando un ruolo simile e nel campionato corrente non ha saltato nemmeno una partita, giocandone sei dal primo minuto e otto da subentrato.

