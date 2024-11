Palermo, la regia resta a Ranocchia: il centrocampista promosso nel nuovo ruolo

Era il 24 agosto, esattamente tre mesi prima del match di domenica contro la Sampdoria, quando Dionisi scelse di non far partire Gomes nella formazione titolare. Quella partita il Palermo la giocò, e la perse, contro il Pisa per 2-0. Quella fu una scelta tecnica che Dionisi adottò per far giocare davanti alla difesa Blin, acquistato dal Lecce proprio per agire in quel ruolo.

Contro la Sampdoria, invece, a far «fuori» Gomes non è stato un suo naturale sostituto di ruolo, bensì Ranocchia, elemento della rosa del Palermo che, proprio dall’infortunio di Blin, ha lavorato settimana dopo settimana per « imparare» il ruolo di regista. Quella vista domenica scorsa può essere ritenuta come una vera e propria mossa a sorpresa da parte del tecnico rosanero, anche se l’impiego in quel ruolo del numero 10 del Palermo era una cosa che ci si aspettava che accadesse prima o poi.

Un servizio completo di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia in edicola oggi