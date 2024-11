Palermo, un punto che serve a poco: solo una vittoria nelle ultime sette partite

La collezione dei rimpianti del Palermo aumenta vertiginosamente, specie in casa dove i rosanero fanno i conti con il terzo pareggio su sei incontri. La Sampdoria reduce, come dai padroni di casa, da un periodo tutt'altro che esaltante, strappa un pari. Gli uomini di Dionisi - a secco di vittorie da tre turni, e nell’ultima gara interna sconfitti dal Cittadella - hanno giocato meglio e prodotto più occasioni da gol, ma i blucerchiati hanno in qualche modo retto passando addirittura in vantaggio, dopo un primo tempo di sostanziale sofferenza.

Entrambe le formazioni hanno faticato a carburare, ma a sbloccarsi è il Palermo. Dal quarto d’ora alla mezzora di gioco i rosa hanno almeno quattro opportunità, ma non riescono a concretizzare: sugli sviluppi di un corner Ceccaroni di testa non inquadra la porta; Ranocchia sfiora l’incrocio dei pali; non fa gol nemmeno Henry con due colpi di testa, uno a pochi minuti dall’altro. La squadra di casa sembra avere il pallino del gioco in mano, ma al primo affondo la Samp punisce: è il 38' quando un controllo errato in area di Nikolaou lascia campo libro a Tutino, che non sbaglia davanti a Desplanches.