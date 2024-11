Palermo, serve il cambio di marcia: con la Sampdoria vietato sbagliare

La posta in palio si alza, lasciare punti per strada non è più concesso: quella di oggi non è esattamente una sfida da «ora o mai più», ma perdere ulteriore terreno contro una Sampdoria ambiziosa ma disastrata rischia di segnare un deciso stop ai desideri di risalita del Palermo. Una vittoria, di contro, darebbe una bella boccata d’ossigeno a un periodo con tante difficoltà e regalerebbe un po’ di gioia al Barbera in un avvio di stagione contrassegnato da risultati tutt’altro che felici: l’auspicio è che da oggi possa prendere il via un trend positivo che veda i rosa guardare sempre verso l’alto, trovando nuove risorse ed energie settimana dopo settimana.

Il clima con cui il Palermo si avvia alla sfida con i blucerchiati non è proprio dei migliori: le due settimane di sosta sono state contrassegnate dagli interrogativi su Brunori, messo in un angolo a Frosinone e chiamato a rilanciarsi dopo un ruolo da comparsa nei primi mesi di campionato, e dall’addio di Lucioni, che dopo aver combattuto con i problemi all’anca dai primi di agosto e non aver disputato nemmeno un minuto in Serie B ha trovato con la società l’accordo per la rescissione consensuale.