Dionisi vede più pregi che difetti: «Samp brava a sfruttare un nostro errore, per il resto siamo stati quasi perfetti»

«È stata una partita, non dico a senso unico, perché non è giusto dirlo, ma onestamente abbiamo fatto una partita veramente importante. Mi dispiace tantissimo per il risultato, perché non meritavamo di passare svantaggio», sono le considerazioni del tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, dopo il pareggio dei rosanero con la Sampdoria.

«Certo, è stato un nostro errore - ha spiegato riferendosi al gol subito -, la Sampdoria è stata brava a sfruttarlo. Poi per il resto siamo stati quasi perfetti. La prestazione è stata maiuscola ma ovviamente è un risultato che non ci soddisfa». È mancato soltanto il gol della vittoria? «La squadra è andata molto bene. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, crederci e ci toglieremo soddisfazioni nelle prossime gare, perché dobbiamo recuperare i punti che non abbiamo fatto in quelle precedenti. Un po' per demerito nostro ma oggi non siamo sicuramente stati fortunati».

Di Francesco è stato uno dei protagonisti, tra tanti spunti anche il gol del pareggio: «Si è sbloccato ed è sicuramente importante, però oggi hanno fatto veramente bene in tanti. Tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene, è difficile riuscire a fare una prestazione migliore di questa contro una squadra come la Sampdoria. Però dobbiamo pretendere di più nei risultati che arriveranno attraverso queste prestazioni».