Di Francesco, gol e rammarico: «La squadra ha provato fino alla fine a vincere ma lo sforzo non è stato premiato»

«Sicuramente è stata una partita in cui noi abbiamo creato tanti presupposti per vincere e abbiamo avuto tante occasioni di poter fare male. C'è un po' di rammarico per il risultato perché, secondo me, meritavamo la vittoria. In questo momento forse ci gira poco bene e in alcune situazioni possiamo cercare di determinare di più. Però adesso dobbiamo guardare avanti. Abbiamo la prossima partita in casa (con lo Spezia, ndr) che è importante contro una squadra che sta facendo un campionato straordinario. Dobbiamo cercare di dare il meglio».

Non si nasconde Federico Di Francesco, autore del gol contro la Sampdoria che è servito solo per acciuffare il pari: «La squadra ha provato fino alla fine a vincere la gara, ma lo sforzo non è stato premiato. Ed è stato un peccato perché ci sono state tante situazioni, io stesso ne ho avute due o tre, a parte il gol. È un peccato perché da parte nostra c'è la volontà di vincere, ci teniamo. Speriamo veramente presto di poter gioire con i nostri tifosi e di trovare quella continuità in casa che meritiamo».