Palermo, «Tamajo va... squalificato pure come assessore»: attacco dell’opposizione

Aristide Tamajo, mite assessore alla Scuola del Comune, ma agguerrito tifoso della sua Parmonval per la quale è disposto anche a entrare nello spogliatoio di un arbitro e dirgliene quattro prendendosi, da dirigente, una squalifica sportiva sino a gennaio, ora deve vedersela in politica con l’opposizione che gli tira le pietre addosso.

I consiglieri di centrosinistra in formazione compatta gli fanno la lezione sulla tolleranza e sul perché e il percome un assessore che si occupa di un tema delicato come la scuola debba dare l’esempio per le nuove generazioni e non comportarsi come un tifosaccio qualsiasi. Ahi, ahi ahi! «Il valore essenziale dello sport è il rispetto della persona e delle regole - scrivono in una nota - e non è accettabile che venga calpestato dalle azioni e poi anche dalle parole di chi ha un ruolo istituzionale e con esso una responsabilità».