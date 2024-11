Insigne e... stop, mancano i gol decisivi nel finale

Alla ricerca della zampata vincente, quella che fa la differenza, quella che fa esultare il pubblico e tremare il Barbera o il settore ospiti, in caso di match in trasferta. Il Palermo sta facendo i conti con tutti quelli che sono i problemi da sistemare e le lacune da colmare per tornare dalla sosta per le nazionali con più risposte che domande.

Tra le difficoltà che i rosanero hanno riscontrato in questa prima fase di campionato c’è sicuramente quella di una mancata concretizzazione di alcune occasioni, soprattutto quando il risultato parziale è negativo o quando si cerca di sbloccare un punteggio di parità. La classica zampata in extremis, quella che più volte i rosanero hanno trovato la scorsa stagione portando punti a volte insperati. A dimostrazione del fatto che Brunori e compagni, fino alla fine, provassero in qualche modo a provare a segnare, riuscendoci in diverse occasioni.

Adesso questo è un aspetto che manca ai rosanero, che nei minuti finali di tempo non sono praticamente mai riusciti a essere incisivi in zona gol per portare un risultato dalla loro parte. Solamente in un’occasione, alla terza giornata di campionato, il Palermo ha potuto esultare per una rete siglata nei minuti finali, al 76’, contro la Cremonese: in quell’occasione, la rete di Insigne risultò decisiva a fini del risultato.