Rosanero spreconi: 242 conclusioni verso la porta avversaria ma appena tredici gol

A guardare la classifica delle squadre appena menzionate, salta all’occhio come siano formazioni che stanno occupando zone di classifica assolutamente consone ai numeri raccolti finora. Il Palermo, invece, viaggia in zona play-off con ambizioni di migliorare la propria graduatoria e per forza di cose dovrà anche farlo per la percentuale di realizzazione se vorrà vincere le partite, soprattutto quelle più «sporche» dove i dettagli fanno la differenza.

Il Palermo è la quarta peggiore formazione della Serie B per percentuale di gol messi a segno in base ai tiri tentati. In pratica, i rosanero hanno raccolto fino a questo momento solamente il 5,3% di gol rispetto a tutte le volte che ci hanno provato. Andando nello specifico, Segre e compagni in queste prime tredici giornate di campionato hanno siglato 13 reti, la media di un gol a partita, tirando verso la porta avversaria ben 242 volte: questi tentativi, hanno portato appunto solamente 13 marcature, la quarta peggiore percentuale della Serie B dopo Cittadella (2,6%), Frosinone (3,5%) e Cosenza (4,5%).

Imprecisi o, meglio dire, spreconi. È tempo di bilanci e raccolta dati, utili a far capire dove, come e quando il Palermo può e deve migliorare per tentare, sin da subito, di invertire la rotta e cercare di risalire una classifica di Serie B che si sta facendo sempre più complicata.

Per fare un confronto con chi questa classifica speciale la guida, ovvero il Sassuolo, si nota come con tentativi verso la porta avversaria praticamente identici (249), i neroverdi di gol ne abbiano fatti 25, addirittura 12 in più rispetto a Brunori e compagnia. Di questi tiri il Palermo ne ha indirizzati verso la porta 175 che porta a migliorare leggermente la statistica a un 7,4% che comunque è molto lontano al 13% del Sassuolo o al 14% del Pisa capolista.

Questi numeri sono ulteriormente peggiorati dalla partita casalinga contro la Salernitana in avanti. Proprio in quella occasione, la squadra di Dionisi ha collezionato ben 16 tiri totali, di cui 5 in porta, senza riuscire neanche a segnare una rete. Tredici tiri (4 in porta) e zero gol contro il Mantova in trasferta, mentre è contro il Cittadella che la squadra rosanero ha toccato il picco. Con i veneti, ben 20 tentativi (di cui 6 in porta) e nessuna rete messa a segno per quella che è stata già battezzata come la giornata sfortunata di Insigne. Facendo un rapido calcolo, al Palermo non sono bastati 49 tiri in porta per gonfiare a rete a Salernitana, Mantova e Cittadella, con il risultato di aver raccolto solo uno punto in tre partite: uno dei problemi, forse il più grande, sta proprio là.