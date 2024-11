Palermo, un bilancio con tante ombre per Di Francesco: solo 5 reti da quando è arrivato

La generosità è una delle doti più richieste in un calciatore, ma non può bastare se si viene chiamati a svolgere il ruolo di leader tecnici, specialmente in una realtà ambiziosa come il Palermo. Quando alla fine della sessione estiva di mercato dell’anno scorso Di Francesco era arrivato dal Lecce come fiore all’occhiello della campagna acquisti, ci si attendeva un giocatore in grado di incidere fin da subito e trascinare i rosa verso la Serie A con gol e leadership. A oltre un anno dal suo arrivo il bilancio in Sicilia del numero 17 è fatto di pochi alti e tanti bassi, con il rendimento del Palermo inevitabilmente condizionato da tale altalena.

Il curriculum realizzativo con cui Di Francesco si era presentato in rosanero difficilmente lasciava presupporre un impatto devastante, ma 5 reti in 15 mesi sono davvero poche. L’ultima marcatura, tolte le amichevoli estive (a segno contro Monza e Leicester), è quella del 2 marzo a Brescia (gara persa dal Palermo e in cui il figlio di Eusebio realizzò anche un autogol), dopodiché l’unica casella aggiornata è quella degli assist: nel 2024/25 sono già cinque, ma due di questi sono arrivati in modo totalmente fortuito contro Juve Stabia (palla sfiorata di testa per l’inserimento vincente di Segre) e Reggiana (suo l’ultimo tocco dopo un batti e ribatti trasformato in oro da Gomes); in generale l’ex Lecce è sembrato spesso uscire dalla partita, per poi comunque rientrarvi con un passaggio vincente.