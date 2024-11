Palermo, Di Mariano grande impegno e sacrificio ma è chiamato a incidere di più

Un solo gol e il solito grande impegno e sacrificio, ma Di Mariano adesso è chiamato a incidere di più. L’esterno d’attacco rosanero non ha nelle sue corde un numero elevato di gol, ma certamente ha dimostrato negli anni scorsi di poter riuscire ad essere più decisivo. Non solo in termini di realizzazioni ma anche in fase di rifinitura e ultimo passaggio. È pur vero che non ha giocato con grandissima continuità, considerato che nella maggior parte delle occasioni gli è stato preferito Di Francesco, ma dall’altra parte in 9 presenze, di cui sei dall’inizio, ha avuto la possibilità di mettersi in mostra. L’unica marcatura, quella con il Cosenza, è valsa un pareggio importante in casa ma poi di grandi chance per andare in gol non ha avute, o create, molte.

Per questo occorre trovare anche una soluzione legata all’aspetto tattico, per provare a mettere Di Mariano nelle condizioni di rendere al massimo delle sue capacità. Dal punto di vista del legame affettivo con la piazza, è palermitano doc, e dell’abnegazione al duro lavoro può essere da esempio per i suoi compagni, in questo momento però il Palermo ha la necessità di trovare anche in lui un uomo-gol. Le capacità certamente non gli mancano e il suo coinvolgimento nella squadra è ai massimi livelli.