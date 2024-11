Palermo, per fortuna c'è bomber Insigne: è il suo miglior inizio in Serie B

Per fortuna che c’è Insigne. Tanto beccato in occasione del match casalingo contro il Cittadella, dove ha sbagliato diverse occasioni e scelte a tu per tu con Kastrati, l’esterno napoletano contro il Frosinone ha ancora una volta recitato la parte del migliore in campo per il Palermo, dimostrando come quella corrente sia sicuramente una stagione positiva per il numero 11 rosanero.

Arrivato a Palermo la scorsa stagione dopo aver ottenuto, proprio con la maglia del Frosinone, la promozione dalla Serie B alla Serie A, Insigne ci ha messo un po’ di tempo per entrare nelle grazie del tifo rosanero, che dallo «scugnizzo» si attendeva qualcosina in più rispetto a quello messo in mostra la passata stagione agli ordini di Corini.

Nulla a che vedere con i numeri che sta facendo registrare durante questa prima parte di stagione.

