Palermo, con il Cittadella serve una prova di forza: Brunori recuperato ma andrà in panchina

Essersi sbloccati davanti alla propria gente rende sicuramente la testa più libera per tutti gli impegni casalinghi che si susseguiranno, purché lungo il percorso non ci siano più incidenti: il Palermo sa che contro un Cittadella in crisi di risultati e di gioco c’è solo un risultato a disposizione, ma per ottenerlo dovrà indossare la sua veste migliore e non quella sbiadita vista a Mantova.

Dalla gara del Martelli i rosa portano via tanti rimpianti per le occasioni non sfruttate e un primo tempo troppo rinunciatario: era l’occasione per accorciare dal vertice nella giornata con più pareggi della storia recente della Serie B, ma Segre e compagni si sono accodati al corteo delle «x».

