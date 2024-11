Miccoli allo stadio di Palermo, per lui striscione dei tifosi: «Sei la storia incancellabile»

«Sei la storia che nessuno potrà mai cancellare». Recita così lo striscione rivolto a Fabrizio Miccoli e mostrato in curva nord allo stadio Barbera, nel corso del primo tempo della partita fra Palermo e Cittadella. L’ex capitano e miglior marcatore della storia rosanero sta assistendo alla gara dalla tribuna. In precedenza, accompagnato da Dario Mirri, presidente del club di viale del Fante, Miccoli ha visitato il Palermo museum.

Tra ieri e oggi una due giorni di riconciliazione per il «figliol prodigo» Miccoli, che ieri pomeriggio ha fatto visita alla fondazione Falcone accolto da Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia.

Il calciatore è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. E, in alcune conversazioni intercettate, aveva offeso proprio Falcone, chiedendo successivamente, e in varie occasioni, perdono.

Stamattina Miccoli è stato festeggiato nei pressi della sede de tifosi rosanero di «Curva Nord 12». Poco prima della gara, riconosciuto dai sostenitori del Palermo nei pressi dello stadio, è stato accolto con cori e ha posato per qualche foto.