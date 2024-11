Segre: «La strada è giusta, il Palermo farà grandi cose»

Al Palermo dall’estate del 2022, Segre è pian piano diventato uno dei simboli rosanero a suon di grandi prestazioni e spirito di sacrificio. Rendimento, attaccamento alla maglia, leadership e dedizione al lavoro che hanno portato il numero 8 anche ad indossare la fascia da capitano nelle occasioni in cui non ha giocato Brunori. In totale, fin qui, con la casacca del Palermo ha totalizzato 81 presenze e 12 reti, compreso quello di questo campionato nel successo per 3-1 sul campo della Juve Stabia.

Due giorni fa è arrivato un pareggio per 0-0 in un campo complicato come quello di Mantova contro una formazione che nello stadio di casa ha ottenuto degli ottimi risultati. Come avete assorbito il risultato?

«È stata una partita non semplice contro un avversario organizzato che in queste prime partite di campionato ha posto come suo obiettivo quello di giocare e di proporre il suo calcio. In settimana avevamo preparato insieme al tecnico la gara nel migliore dei modi. Abbiamo avuto qualche occasione da gol, peccato non averle sfruttate ma siamo sulla strada giusta».