Mantova-Palermo, un pareggio senza reti con tanta confusione e poche emozioni

Un pareggio sostanzialmente giusto quello fra Mantova e Palermo nel turno infrasettimanale di serie B. Un risultato figlio di una gara senza troppi sussulti, che nel primo tempo sarebbe stata vinta ai punti dai padroni di casa, e di una ripresa in cui gli ospiti hanno fatto qualcosa in più. Gli uomini allenati da Dionisi possono recriminare per alcune opportunità nitide non concretizzate, ma anche il Mantova può coltivare rimpianti, anche con una rete annullata dopo l'analisi al Var.

Nella prima frazione di gioco prevalgono i tatticismi e la voglia di non farsi male. I padroni di casa, nel primo quarto d’ora, non concretizzano due azioni offensive finalizzate da Fiori e Fedel e neutralizzate dal portiere rosanero Desplanches.

Per il resto pochissime emozione, tanta confusione e qualche altra conclusione a dir poco velleitaria. Decisamente più movimentata la ripresa, ma senza che nessuno riesca a spezzare l’equilibrio. Di Ranocchia e Le Douaron le occasioni che il Palermo non sfrutta a dovere. Il Mantova va in gol, dopo 11 minuti, ma l’arbitro annulla, dopo le verifiche delle immagini al Var. Galuppini il marcatore, su assist di Fiori, ma un tocco di mano dello stesso Galuppini causa il dietrofront arbitrale. Segre e Aramu collezionano un altro tiro pericoloso per parte, ma non è niente che possa sconvolgere il match.