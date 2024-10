Il Palermo si gode super Gomes, il numero 6 sempre più imprescindibile

Un gol inseguito a lungo e trovato nel giorno del ritorno al successo al Barbera: sarebbe bastato questo per rendere la giornata perfetta, ma Gomes ha deciso di fare le cose in grande dando una mazzata alle speranze di rimonta della Reggiana, con un salvataggio assurdo sulla linea a inizio ripresa.

La rete, la prima in rosanero in competizioni ufficiali (ne aveva trovata un’altra a marzo, in amichevole contro il Lommel) e la seconda in assoluto in carriera, è la ciliegina sulla torta di un percorso che lo ha visto crescere partita dopo partita, fino a diventare un perno insostituibile a centrocampo e adesso anche uno spauracchio nell’area avversaria. La presunta mancanza di coraggio in fase offensiva era considerata forse l’unico difetto tattico di Gomes, considerato eccellente come interditore ma non in grado di supportare l’azione degli attaccanti.

Un servizio completo di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia in edicola oggi