Palermo, Henry: «Il Barbera deve essere la nostra la nostra forza»

«Risultato giusto, successo vitale, stiamo crescendo». Thomas Henry, attaccante del Palermo che ha siglato il definitivo 2-0 contro la Reggiana, promuove la sua prestazione e quella della squadra e lascia intendere che ci siano ancora tanti margini di miglioramento.

«Il mio gol? Ci voleva - aggiunge - fa piacere, ma quello che conta è avere conquistato tre punti, abbiamo ancora bisogno di tempo. Ci sono tanti giocatori nuovi e non siamo al centro per cento». Dopo tanti alti e bassi, il francese indica la strada della continuità per continuare a stare nei piani alti della classifica. E difende il connazionale Le Douaron.

«Dobbiamo continuare così - sottolinea Henry - come una squadra in cui tutti lavorano nella maniera giusta. Avevamo bisogno di questa vittoria in casa, il Barbera deve essere la nostra forza. Le Douaron? Ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano».