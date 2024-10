Palermo, Brunori è un precario del gol

Ancora una volta, il dilemma torna prepotentemente ad alimentare la settimana che porta al match con la Reggiana: Brunori giocherà titolare al centro dell’attacco oppure toccherà ad Henry? La stagione del capitano del Palermo è iniziata in un modo non del tutto esaltante e sta proseguendo sulla stessa falsa riga. Da possibile partente a confermato di lusso, Brunori non è ancora riuscito a convincere Dionisi a puntare su di lui come avevano fatto i suoi predecessori. Solitamente, da Baldini a Mignani, passando per Corini, la formazione del Palermo settimana dopo settimana era praticamente identica per un elemento su undici: Brunori più altri 10, in pratica, era la certezza di voler puntare su un elemento in grado di spostare gli equilibri di un’intera squadra che giocava per lui sotto ogni punto di vista, ricevendo in cambio gol e assist in quantità.

Un servizio completo di Salvatore Orifici sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi