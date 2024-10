Palermo, Insigne è sbocciato con Dionisi: ora caccia al gol anche al Barbera

Nel segno di Insigne. Non è un gioco di parole, ma il fatto che il Palermo ha trovato in questo avvio di stagione un nuovo elemento imprescindibile nel suo organico. L’esterno d’attacco rosanero ha iniziato il suo campionato a suon di ottime prestazioni, quasi diametralmente opposte a quelle della scorsa stagione, dove spesso non incideva, non riusciva ad essere costantemente nel vivo del gioco ed era fuori dagli schemi tattici. Vuoi per la posizione in campo, adesso gioca un po’ più accentrato rispetto al passato, vuoi per i nuovi stimoli trasmessi dal nuovo corso tecnico, fin dall’arrivo di Dionisi, il classe 1994 è sembrato essere un altro, anche in termini di impegno, sacrificio e altruismo. Quattro già le reti messe a segno fra campionato e Coppa Italia, il doppio di quelle realizzate l’anno scorso, e quasi tutte pesanti e importanti ai fini del risultato finale.

Un servizio completo di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia in edicola oggi