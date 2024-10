A Modena il tecnico Dionisi non cerca alibi: «Ci hanno raggiunti per demeriti nostri, serve più carattere»

Un pareggio choc, quando sembrava fatta per una striscia di quattro successi consecutivi fuori casa. Alla fine il Palermo è stato gelato dal Modena. Il tecnico rosanero Alessio Dionisi analizza la gara con lucidità.

«Primo tempo straordinario - osserva l’allenatore - secondo insufficiente. Non l’abbiamo portata a casa per demeriti nostri. Non si può andare dietro agli episodi. Non è scontato, la prossima volta giocheremo in casa e vogliamo riprenderci cosa ci è sfuggito dalle mani».

Dionisi non ci gira attorno: «Dobbiamo avere più carattere. Nel secondo tempo - sottolinea Dionisi - siamo andati in difficoltà dal punto di vista mentale, l’ambiente ha spinto per il Modena e non siamo riusciti a rimettere la partita dalla nostra parte. Ci è mancata la testa per stare dentro alla partita, non abbiamo avuto la forza di imporre il nostro gioco».